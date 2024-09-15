Bursa'da VIP Minibüs Yangını

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Arıza yapan VIP minibüs alev alev yandı

BURSA - Bursa'da seyir halindeyken arızalanan VIP minibüs, alev alev yandı.

Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesi Dürdane rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dumanlar çıktığını gören minibüs şoförü, aracı kenarı çekti. Aracın motor kısmından yükselen alevler, kısa sürede minibüsü sardı. Yoldan geçen sürücülerin yangın tüpleri ile müdahale ettiği VIP minibüs, kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.