Bursa\'da Yangın Paniği

Bursa'da akşam saatlerinde 4 katlı bir binanın 2. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Mahallelinin panik dolu anlar yaşamasına neden olan yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Karacabey, Tavşanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle 4 katlı binanın 2. katında başlayan alevler hızla daireyi sardı. Panik dolu anlar yaşayan bölge halkı 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürmeyi başardı. Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, alevlerin sardığı daire kullanılamaz hale geldi. - BURSA