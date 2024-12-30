Bursa'da Yılbaşı Güvenlik Tedbirleri - Son Dakika
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Bursa'da Yılbaşı Güvenlik Tedbirleri

Bursa, yılbaşı öncesi güvenlik için 12 bin 984 personel ve 539 ekip ile tedbir aldı.

30.12.2024 19:52
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, yılbaşı öncesi gerekli tüm tedbirlerini aldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, yılbaşında genel güvenliğin ve asayişin muhafazasını sağlamak, muhtemel olayları önlemek, meydana gelen olaylara süratle müdahale ederek şüphelileri yakalamak ve adli makamlara teslim etmek maksadıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi. Yılbaşı gecesi İl Emniyet Müdürlüğünce 30 Aralık tarihinde 151 ekip, 57 motorize ekip ve 3 bin 852 personelin; 31 Aralık tarihinde 286 ekip, 65 motorize ekip ve 5 bin 480 personelin; 1 Ocak tarihinde 102 ekip, 51 motorize ekip ve 3 bin 652 personel olmak üzere toplamda 539 ekip, 173 motorize ekip ve 12 bin 984 personelin görevlendirildiği kaydedildi. İl Jandarma Komutanlığınca da 30 Aralık 2024-2 Ocak 2025 tarihleri arasında sorumluluk alanında 572 tim ve unsur, 526 araç ve 2 bin 109 personelin görevlendirildiği ifade edildi.

Bursa genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için tüm birimlerin hassasiyetle görev yapacakleri belirtilen açıklamada, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk durumunda güvenlik birimlerine ulaşması istendi. - BURSA

Kaynak: İHA

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