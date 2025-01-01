Bursa\'da Yılbaşı Kutlamasında Yangın

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Bursa'da yılbaşı kutlamaları esnasında sitenin ortasında atılan havai fişekler, birçok kişiye korku dolu dakikalar yaşatırken, bir dairede yangına yol açtı. Daire alev alev yanarken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Balat Mahallesindeki lüks bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yılbaşı kutlamaları esnasında saatler 00.00'ı gösterdiğinde site ortasına konumlandırılan havai fişekler ateşlendi. Bir bir patlamaya başlayan havai fişekler, balkonlara doğru gelmeye başladı. Dairelere doğru yönelen havai fişeklerden çıkan patlama kıvılcımları, vatandaşların üzerine geldi. Yanma tehlikesi atan site sakinlerinin çocukları büyük korku yaşarken, bir dairenin balkonuna düşen fişek biranda alev topuna döndü.

Balkondaki eşyalarla birlikte balkon alev topuna döndü. Karşı dairelerdeki vatandaşlar yanan yeri işaret ederek uyarmaya çalıştı. Alevleri söndürmeye çalışan daire sakini ise, kutlama yapanlara isyan etti. - BURSA