Bursa Gemlik\'te Bin Polisin Katılımıyla Huzur Operasyonu Düzenlendi

Bursa Emniyet Müdürlüğü İlçe Şube Müdürlüğü ekipleri, Gemlik ilçesinde bin polisin katılımıyla, huzur operasyonu düzenlendi.

Gemlik ilçesinde geniş kapsamlı gerçekleştirilen huzur operasyonunda UYAP sorgulamasının yanı sıra, araçlar didik didik arandı. Bin polisin görev aldığı operasyonda ayrıca trafiği tehlikeye sokan sürücülere ise idari ceza uygulandı.

Uygulamaların vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak hedefiyle yapıldığını belirten Emniyet ekipleri, uygulamaların hız kesmeden devam edeceğini açıkladı. - BURSA