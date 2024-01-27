 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa Gemlik'te Bin Polisin Katılımıyla Huzur Operasyonu Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa Gemlik'te Bin Polisin Katılımıyla Huzur Operasyonu Düzenlendi

Bursa Emniyet Müdürlüğü İlçe Şube Müdürlüğü ekipleri, Gemlik ilçesinde bin polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenledi. Operasyonda UYAP sorgulaması ve araç aramaları yapıldı. Ayrıca trafiği tehlikeye sokan sürücülere idari ceza uygulandı. Emniyet ekipleri, uygulamaların vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla yapıldığını belirtti ve uygulamaların devam edeceğini açıkladı.

Bursa Gemlik\'te Bin Polisin Katılımıyla Huzur Operasyonu Düzenlendi
27.01.2024 - 11:50,  Güncelleme: 11:51
Abone Ol

Bursa Emniyet Müdürlüğü İlçe Şube Müdürlüğü ekipleri, Gemlik ilçesinde bin polisin katılımıyla, huzur operasyonu düzenlendi.

Gemlik ilçesinde geniş kapsamlı gerçekleştirilen huzur operasyonunda UYAP sorgulamasının yanı sıra, araçlar didik didik arandı. Bin polisin görev aldığı operasyonda ayrıca trafiği tehlikeye sokan sürücülere ise idari ceza uygulandı.

Uygulamaların vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak hedefiyle yapıldığını belirten Emniyet ekipleri, uygulamaların hız kesmeden devam edeceğini açıkladı. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Gemlik, Güvenlik, Trafik, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa Gemlik'te Bin Polisin Katılımıyla Huzur Operasyonu Düzenlendi - Son Dakika


12:19
Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
12:19
Bursa'da Zücaciye Mağazasının Açılışında İzdiham Bursa'da Zücaciye Mağazasının Açılışında İzdiham
12:11
Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu
12:08
Motorine yeni zam geliyor Motorine yeni zam geliyor
12:08
Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik
11:55
Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek
11:49
Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması
11:38
CHP, DEM Parti'nin adaylarına karşı kendi adaylarını çıkarıyor CHP, DEM Parti'nin adaylarına karşı kendi adaylarını çıkarıyor

Son Dakika
12:19 Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
12:19 Bursa'da Zücaciye Mağazasının Açılışında İzdiham
12:11 Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu
12:08 Motorine yeni zam geliyor
12:08 Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik
11:55 Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek
11:49 Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması
11:38 CHP, DEM Parti'nin adaylarına karşı kendi adaylarını çıkarıyor
11:22 Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 13:21:11. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa Gemlik'te Bin Polisin Katılımıyla Huzur Operasyonu Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement