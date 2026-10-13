Bursa İnegöl'de kanepeden düşen 2 aylık bebekte kırık ve beyin kanaması saptandı - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de kanepeden düşen 2 aylık bebekte kırık ve beyin kanaması saptandı

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Bursa İnegöl\'de kanepeden düşen 2 aylık bebekte kırık ve beyin kanaması saptandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kanepeden düşen 2 aylık bebekte kafatası kırığı ve beyin kanaması tespit edildi. İlk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen bebekle ilgili polis inceleme başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kanepeden düşen 2 aylık Poyraz bebeğin kafatasında kırık ve beyin kanaması tespit edildi. Yaralı bebek, ilk müdahalesinin ardından Bursa'ya sevk edildi.

Olay, İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Sancak Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 aylık Poyraz bebek kanepeden düşerek yaralandı. Bebeğini kanlar içinde gören anne büyük şok yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bebek, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde bebeğin beyin kanaması geçirdiği ve kafatasında kırık olduğu belirlendi.

İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Poyraz bebek, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa İnegöl'de kanepeden düşen 2 aylık bebekte kırık ve beyin kanaması saptandı - Son Dakika
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