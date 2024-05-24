Bursa İznik'te Tır Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa İznik'te Tır Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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Bursa'nın İznik ilçesinde, virajı alırken ıslak yolda kayan tırın dorsesi, aynı aileden 3 kişinin feci şekilde ölümüne sebep oldu. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. İznik Kaymakamı Recai Karal, mahalle sakinlerinin tepkilerini dinledi.

24.05.2024 10:27
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Bursa'nın İznik ilçesinde, virajı alırken ıslak yolda kayan tırın dorsesi, aynı aileden 3 kişinin feci şekilde ölümüne sebep oldu. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 CUF 534 plakalı tır sürücü, Orhangazi istikametinden İznik istikametine giderken virajda kaydı. Savrulan dorse, karşı istikametten gelen 16 LMM 49 plakalı Fiat Fiorino marka kamyonete çarptı. Kamyonet çarpmanın etkisiyle hurdaya dönerken, araç sürücüsü ve araçta bulunan 6 kişiden biri çocuk 2'si hayatlarını kaybederken 4 kişide yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine savaş alanına dönerken, vatandaşlar da ilk yardıma koştu. Çok sayıda ambulansın ve itfaiye ekibinin sevk edildiği kazada, yaralılar İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya sebep olan tır sürücüsü ise sinir krizi geçirdi. Tırın yanında telefonla biriyle konuşan sürücü, göz yaşları döktü.

Olay yerine gelen İznik Kaymakamı Recai Karal'da vatandaşların tepkilerini dinledi. Sürekli burada böyle kaza olduğunu belirten mahalle sakinleri biran önce buna çare bulunmasını istedi.

Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameraları yansıdı. - BURSA

Bursa İznik\'te Tır Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa İznik'te Tır Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa İznik'te Tır Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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