Bursa\'nın Gemlik ilçesinde kaybolan engelli genç için arama çalışmaları başlatıldı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde öğle saatlerinde evden ayrılan engelli genç için arama çalışmaları başlatıldı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, öğle saatlerinde evden ayrılan Ahmet Karataş (20), gece saatlerinde eve gelmeyince aile durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Son olarak Narlı bölgesinde görülen Ahmet Karataş için AFAD, jandarma ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan ekip arama çalışmalarına başladı. Ahmet Karataş halen bulunamazken, arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - BURSA
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