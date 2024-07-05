Bursa semalarında parlak cisim görüldü

Bursa semalarında süzülen parlak cisim kamerada
BURSA - Bursa'da gökyüzünden düşen parlak cisim merak uyandırdı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden de görülen cisim Bursa'da vatandaşlar tarafından amatör kameralarla kaydedildi.
Bursa'da semalarında akşam saatlerinde gökyüzünde görülen parlak cisim heyecan oluşturdu. Bir anda ortaya çıkan ışık hüzmesi, cep telefonları kameralarına yansıdı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere dair farklı yorumlar yapılırken, "Meteor mu?" iddiası öne sürüldü. Öte yandan, cisim farklı şehirlerden de görüldü.
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