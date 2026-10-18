Bursa Yenişehir'de aşırı yağış tarım arazilerini su altında bıraktı - Son Dakika
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Bursa Yenişehir'de aşırı yağış tarım arazilerini su altında bıraktı

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Bursa Yenişehir\'de aşırı yağış tarım arazilerini su altında bıraktı
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde etkili olan aşırı yağış, Kozdere Mahallesi'ndeki tarım arazilerini sular altında bıraktı. Tarlalarda biriken su üreticileri endişelendirirken Yenişehir Belediyesi ekipleri su kanallarında temizlik çalışması başlattı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde etkili olan aşırı yağış, tarım arazilerini sular altında bıraktı. Kozdere Mahallesi'nde tarlaların suyla kaplandığı görülürken, Yenişehir Belediyesi ekipleri olası sel baskınlarının önüne geçmek için su kanallarında temizlik çalışması başlattı.

Bursa'da etkisini gösteren yoğun yağış, tarım arazilerini olumsuz etkiledi. Yenişehir ilçesine bağlı Kozdere Mahallesi'nde yağışın ardından tarım arazilerinin sular altında kaldığı görüldü. Tarlalarda biriken sular, bölgedeki üreticiler açısından endişeye neden oldu.

Ekipler su kanallarında çalışma başlattı

Yağışın etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı harekete geçen Yenişehir Belediyesi ekipleri, ilçedeki su kanallarını temizleyerek suyun tahliyesini kolaylaştırmak ve yeni baskınların önüne geçmek için çalışma yürüttü.

Bölgede yağışın tarım arazileri üzerindeki etkisi dikkat çekerken, ekiplerin olası sel baskınlarına karşı müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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