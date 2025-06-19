Bursalı Genç Uganda'da Kayboldu

Bursalı genç "Dubai" diye gönderildi, Uganda'da kayboldu: 22 yaşındaki Furkan'dan 18 gündür haber yok

Gözü yaşlı anne Fatma Aytepe:

-"Ne götürene ne de oğluma ulaşabiliyorum"

BURSA - Bursa'da iş vaadiyle Dubai'ye gönderileceği söylenen 22 yaşındaki Furkan Aytepe'den 18 gündür haber alınamıyor. Genç adamın Dubai diye Uganda'ya götürüldüğü ortaya çıkarken, ailesi oğullarının hayatından endişe ediyor. Baba Abdullah Aytepe ve anne Fatma Aytepe, yetkililere yardım çağrısında bulundu. Gözü yaşlı kadın, "Oğlumu Dubai diye Afrika ülkesine götürdüler, ne götürenden ne de oğlumdan haber alıyorum" dedi.

Olay, Bursa'nın Demirtaş Mahallesi'nde yaşayan Aytepe ailesinin iddiaları üzerine gündeme geldi. 22 yaşındaki Furkan Aytepe, işsiz olduğu dönemde aile dostları Bülent K.'nın yönlendirmesiyle yurt dışında bir işe gitmeye ikna oldu. Kendisine Dubai'de iş ayarlandığı söylenen Aytepe, geçtiğimiz ay yurt dışına çıktı. Ancak genç adamın Uganda'ya gönderildiği ve burada ki bir kişiyle çalıştığı ortaya çıktı.

"Oğluma da, onu gönderen kişiye de ulaşamıyoruz"

Anne Fatma Aytepe, "Oğlum Dubai'ye gidecek diye hazırlandı ama Uganda'ya gönderildi. Salıdan cumartesiye kadar konuştuk ama cumartesi akşamı saat 19.30'dan sonra iletişim kesildi. Bugün 18 gün oldu. Ne oğluma ulaşabiliyoruz, ne de onu oraya götüren kişiye. İlk başta kaçamak cevaplar verdi. Sonra 'gidip getireceğim' dedi. Şimdi kendisine de ulaşılamıyor. Ailesi de yerini bilmiyor. Oğlumun hayatından endişe ediyorum," diye konuştu.

"Kendim gitmedim, oğlumu gönderdim; pişmanım"

Baba Abdullah Aytepe ise Bülent K.nın kendisine iş teklifinde bulunduğunu ancak kendi işleri nedeniyle kabul etmediğini belirterek şunları söyledi:

"Ben mermer işiyle uğraşıyorum. Bülent'in arası benle iyiydi. Bana, 'Seni Dubai'ye götüreyim' dedi. Ama işlerim vardı, gidemedim. Çocuğum işsiz olduğu için ona söyledik. Bülent'e güvendik. Ama şimdi ne oğluma ne de Bülent'e ulaşabiliyorum. Yetkililerden yardım istiyorum."

Evlilik hayali vardı

Öte yandan Furkan Aytepe'nin, kaybolmadan önce kız arkadaşıyla evlilik planları yaptığı öğrenildi. Aile, genç adamın hayalleri yarım kalmasın diye bir an önce bulunmasını istiyor.

Aytepe ailesi, hem oğullarına hem de onu götüren kişiye ulaşılamaması nedeniyle endişeli olduklarını belirtirken, olayın tüm yönleriyle araştırılmasını talep ediyor.