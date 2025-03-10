Bursaspor Taraftarları Kütahya'da Olay Çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursaspor Taraftarları Kütahya'da Olay Çıkardı

Bursaspor Taraftarları Kütahya\'da Olay Çıkardı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Belediye Kütahyaspor ile Bursaspor arasında oynanan maç sonrası Bursaspor taraftarları, taşkınlık yaparak çevreye zarar verdi. Olaylara polis müdahale ederken, Kütahya Valisi incelemelerin süreceğini açıkladı.

10.03.2025 00:28  Güncelleme: 00:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Belediye Kütahyaspor ile Bursaspor arasında Dumlupınar Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından şehirde olaylar çıktı. Maçı 3-1 kaybeden Bursaspor taraftarları, stattan ayrıldıktan sonra taşkınlık yaptı.

Geniş güvenlik önlemleri altında tamamlanan müsabakanın ardından, Bursaspor taraftarları Bursa'ya dönmek için yola çıktı. Ancak Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde otobüslerden inen bazı taraftarlar, çevredeki vatandaşlara saldırdı ve araçlara zarar verdi.

Olayların büyümesi üzerine polis ekipleri müdahalede bulundu. Ancak yaşanan gerginlik ve görüntüler tepki çekti. Olay yerindeki bazı kişiler, polisin müdahale şeklini eleştirirken, bazıları ise Bursaspor taraftarlarının yenilgiyi hazmedemediğini savundu.

Kütahya Valisi Musa Işın, olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, maçın olaysız geçtiğini ve Bursaspor taraftarlarına ayrılan kontenjanın artırıldığını vurguladı. Ancak maç sonrası bazı taraftarların taşkınlık yaptığını belirterek, "Taraftarların eylem biçimi ile polisin müdahale şekli incelenecek. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden müfettiş talep edilmiştir. Kusur kimde olursa olsun tespit edilerek kamuoyuna açıklanacaktır." dedi.

Olaylarla ilgili soruşturma başlatılırken, Kütahya Emniyet Müdürlüğü güvenlik kameralarını ve delilleri incelemeye aldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Belediye Kütahyaspor, Bursaspor, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Bursa, Polis, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursaspor Taraftarları Kütahya'da Olay Çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ve Rusya’dan BM Güvenlik Konseyi’ne acil toplantı çağrısı ABD ve Rusya'dan BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı
Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam’a destek, DEAŞ’a operasyon kararı Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam'a destek, DEAŞ'a operasyon kararı
Ece Gürel’e ’cadılık’ eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
ABD’de 5 dolar, Türkiye’de 1300 lira ABD'de 5 dolar, Türkiye'de 1300 lira
Fransızlar Türk savaş araçları için bakın ne dedi Fransızlar Türk savaş araçları için bakın ne dedi
Usta oyuncu Macit Koper’in acı günü Usta oyuncu Macit Koper'in acı günü
Fenomen Efecan Kültür’ün son paylaşımı yürekleri yaktı Fenomen Efecan Kültür'ün son paylaşımı yürekleri yaktı
Milyonları etkileyecek ödemede ilk rakamlar belli oldu Milyonları etkileyecek ödemede ilk rakamlar belli oldu
Maliye düğmeye bastı Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk “IBAN cezası“ yolda Maliye düğmeye bastı! Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk "IBAN cezası" yolda
Arjantin’de sel felaketi: 13 ölü Arjantin'de sel felaketi: 13 ölü
Trafik denetiminde ilginç anlar: Amerikan polisi misiniz Trafik denetiminde ilginç anlar: Amerikan polisi misiniz?
Diyarbakır’da kayıp olarak aranıyordu Batman’da ölü bulundu Diyarbakır'da kayıp olarak aranıyordu; Batman'da ölü bulundu

23:46 ABD ve Rusya’dan BM Güvenlik Konseyi’ne acil toplantı çağrısı ABD ve Rusya'dan BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı
21:39 Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam’a destek, DEAŞ’a operasyon kararı Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam'a destek, DEAŞ'a operasyon kararı
20:06 Ece Gürel’e ’cadılık’ eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı
18:17 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
17:53 Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
09:53 ABD’de 5 dolar, Türkiye’de 1300 lira ABD'de 5 dolar, Türkiye'de 1300 lira
09:37 Fransızlar Türk savaş araçları için bakın ne dedi Fransızlar Türk savaş araçları için bakın ne dedi
09:29 Usta oyuncu Macit Koper’in acı günü Usta oyuncu Macit Koper'in acı günü
09:22 Fenomen Efecan Kültür’ün son paylaşımı yürekleri yaktı Fenomen Efecan Kültür'ün son paylaşımı yürekleri yaktı
09:12 Milyonları etkileyecek ödemede ilk rakamlar belli oldu Milyonları etkileyecek ödemede ilk rakamlar belli oldu
08:46 Maliye düğmeye bastı Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk “IBAN cezası“ yolda Maliye düğmeye bastı! Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk "IBAN cezası" yolda
08:16 Arjantin’de sel felaketi: 13 ölü Arjantin'de sel felaketi: 13 ölü
08:01 Trafik denetiminde ilginç anlar: Amerikan polisi misiniz Trafik denetiminde ilginç anlar: Amerikan polisi misiniz?
07:44 Diyarbakır’da kayıp olarak aranıyordu Batman’da ölü bulundu Diyarbakır'da kayıp olarak aranıyordu; Batman'da ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 01:46:13. #7.11#
SON DAKİKA: Bursaspor Taraftarları Kütahya'da Olay Çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.