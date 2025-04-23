Büyükçekmece'de sitede deprem sırasında hasar oluştu
İSTANBUL - Büyükçekmece'de deprem sırasında bir sitede hasar oluştu.
Edinilen bilgilere göre 6.2'lik deprem sırasında Kumburgaz'da bulunan bir sitenin çatısından parçalar düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, bölgede site görevlileri tarafından çalışma başlatıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Büyükçekmece'de Deprem Hasarı - Son Dakika
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