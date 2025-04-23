Büyükçekmece\'de Deprem Hasarı

Büyükçekmece'de sitede deprem sırasında hasar oluştu

İSTANBUL - Büyükçekmece'de deprem sırasında bir sitede hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre 6.2'lik deprem sırasında Kumburgaz'da bulunan bir sitenin çatısından parçalar düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, bölgede site görevlileri tarafından çalışma başlatıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.