Büyükçekmece'de Servis Minibüsü Devrildi - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Servis Minibüsü Devrildi

Büyükçekmece\'de Servis Minibüsü Devrildi

Büyükçekmece'de kontrolden çıkan boş servis minibüsü devrildi, yol trafiği tek şeritten sağlandı.

17.03.2025 20:30
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Büyükçekmece'de kontrolden çıkan boş servis minibüsü devrildi. Kaza nedeniyle yolda yoğun trafik oluştu.

Kaza, saat 18.00 sıralarında D-100 Karayolu Büyükçemece mevkii Silivri istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. idaresindeki 34 LRF 016 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında yolcunun olmadığı serviste, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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