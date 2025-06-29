Büyükçekmece\'de Su Borusu Patladı

İstanbul Büyükçekmece'de E-5 karayolu kenarında su borusu patladı. Sular metrelerce yukarı çıkarken, trafikte aksamalar yaşandı.

Büyükçekmece'de E-5 karayolu S rampa inişinde yol kenarında bulunan su borusu bilinmeyen bir nedenle patladı. Borudan fışkıran sular metrelerce yukarı çıktı. Yola fışkıran sular nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL