Büyükçekmece'de Tır Kaza Yaptı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Tır Kaza Yaptı

Büyükçekmece\'de Tır Kaza Yaptı

Yağmurlu havada kayganlaşan yolda tır kontrolden çıkarak yan döndü, trafik yoğunluğu oluştu.

15.09.2024 14:09
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Büyükçekmece E-5'te yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarparak yan döndü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yan dönen tır nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Büyükçekmece E-5 Edirne istikametinde yaşandı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 76 AAJ 725 plakalı tır, bariyerlere çarparak yan döndü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yan dönen tır nedeniyle yol trafiğe kapandı. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Tır ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede çekilirken, trafik normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Büyükçekmece'de Tır Kaza Yaptı - Son Dakika

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