Çakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı - Son Dakika
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Çakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı

Karaman'da çakmakla oynayan bir çocuk, teras katında yangın çıkardı. Yangın, Hacıcelal Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın teras katında meydana geldi. Çocuğun çakmakla oynarken örtüleri tutuşturması sonucu yangın çıktı. Komşuların uyarısıyla apartman sakinleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine gelmesine rağmen yangının söndürüldüğünü öğrenince ayrıldı. Yangın sonucunda teras katında küçük çaplı hasar meydana geldi.

02.07.2024 22:14
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Çakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı

KARAMAN - Karaman'da çakmakla oynayan çocuk teras katında yangın çıkardı.

Yangın, Hacıcelal Mahallesi 581. Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın teras katında çıktı. İddiaya göre, Ömer isimli küçük çocuk teras katında çakmakla oynarken örtüleri tutuşturdu. Teras kattan alevlerin yükseldiğini gören komşular apartman sakinlerini uyararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangını bina sakinleri itfaiye gelmeden müdahale ederek büyümeden söndürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yangının söndürüldüğünün söylenmesi üzerine adresten ayrıldı. Yangında teras katında küçük çaplı hasar oluştu.

"Mangal yapıyorlar sandım"

Karşı apartmanda oturan ve yangını fark eden Durmuş Gümüş, "Teras katta otururken karşı apartmanın teras katından alev yükseldiğini gördüm. Önce mangal yapıyorlar sandım sonradan alevler artınca yangın çıktığını anladım. Büyük oğluma haber ettim koştu hemen zile bastı ve apartman sakinlerine haber verdi. Apartmandakiler hep birlikte yangını itfaiye gelene kadar hortumla söndürdüler. Ufak bir çocuk çakmakla oynarken yangın çıkarmış" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı - Son Dakika

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