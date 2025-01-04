Çalınan Kamyonet Parkta Bulundu

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Çalınan kamyonetin bulunduğu yer görenleri hayrete düşürdü

Park içerisindeki süs havuzunun köprüsünde asılı vaziyette bulunan kamyonet sahibine teslim edildi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde park içindeki süs havuzunun köprüsünde asılı kalmış halde çalıntı kamyonet bulundu. Görenleri şaşırtan olay sonrası kamyonetin sahibi parka gelerek aracını çekici yardımıyla bulunduğu yerden aldı.

Olay, Orta Mahalle Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Park içerisindeki süs havuzunun köprüsünde asılı kalmış halde kamyoneti görenler durumu zabıta ekiplerine haber verdi. Ekipler, araç sahibine ulaşmak için polis ekiplerine haber verdi. Yapılan araştırmada kamyonetin, Karıncalı Mahallesinde Ahmet U'nun evinin önünde dün akşamdan itibaren çalındığı ortaya çıktı. Kamyonetinin bulunduğu haberini alan Ahmet U. olay yerine gelerek kamyonetini çekici yardımıyla teslim aldı.

Olayla ilgili inceleme devam ederken, kamyoneti çalan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.