Çalıntı Araç İzmir'den Bulundu - Son Dakika
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Çalıntı Araç İzmir'den Bulundu

Çalıntı Araç İzmir\'den Bulundu

Söke'de jandarma, çalıntı kaydı olan aracı sahibine teslim etti, şüpheli hakkında işlem yapıldı.

28.11.2024 11:11
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İzmir'de çalıntı kaydı bulunan araç jandarma ekiplerinin şüphesi ile Aydın'ın Söke ilçesinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Sarıkemer Mahallesi'nde icra edilen devriye esnasında O.B. isimli şüpheli şahsın sürücülüğünü yaptığı bir araç durduruldu. Devriye ekibi tarafından yapılan sorgu sonucunda aracın İzmir ilinden çalıntı kaydı olduğu tespit edilerek yakalandı. Çalıntı araç işlemlerinin tamamlanmasına müteakip ruhsat sahibine teslim edildi. Şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çalıntı Araç İzmir'den Bulundu - Son Dakika

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