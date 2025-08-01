Çameli\'nde Yangın Faciası Önlenildi

Denizli'nin Çameli ilçesinde sabah saatlerinde bir evde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale gelirken yangın esnasında aile fertlerinin durumu fark edip camdan dışarı çıkması faciayı önledi.

Yangın, Çameli ilçesi Arkaya Mahallesi Gebeçay mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenden ötürü Ramazan Ergen'e ait evde yangın çıktı. Ev halkının içeride bulunduğu sırada başlayan yangın, büyük faciayı yol açmadan atlatıldı. Evde bulunan aile bireyleri, yangını fark eder etmez panikle pencereyi kırarak dışarı çıkmaya başardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri son anda yangından kurtulan Ergen ailesini tedbir amaçlı müdahalelerde bulundu. Yangın sırasında soğukkanlılıkla hareket eden aile sakinleri, herhangi bir can kaybı yaşanmadan kurtuldu. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı.

Mahallede kısa süreli paniğe neden olan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ