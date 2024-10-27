Cami imamı, sokak ortasında öldüresiye dövüldü! Vahşetin nedeni de akılalmaz

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Antalya'da araç park etme yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışmada 2-3 kişilik bir grup, cami imamını döverek hastanelik etti. O anlar ise cep telefonuyla kayda giren imamın kızının cep telefonuna yansıdı.

İMAMI TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Olay, geçtiğimiz hafta Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Güllük Cami İmamı İbrahim Bircan (57), otoparkta aracının önünde başka araç olunca beklemeye başladı. Bir sür sonra aracın sahipleri ile tartışmaya giren Bircan'a bir grup, tekme, yumruk ve taşlarla saldırdı. Bazı kişiler kavgayı ayırmaya çalışırken, Bircan, aldığı darbeler sonrası yere düştü. Yerde de tekmelerle darp edilen Bircan, yüzünden yaralandı.

KIZI DAKİKALARCA YALVARDI

Evinin önünde gerçekleşen olaya şahit olan cami imamının kızı, o anları kaydetti. Genç kız saldıran gruba 'yapmayın' diye yalvarırken, babasının da uzaklaşması için dakikalarca çağrıda bulundu. Darp edilerek yaralanan cami imamı, bölgeye çağrılan sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bircan, tedavi sonrası kendisini darp eden kimliği belirsiz şahıslardan şikayetçi oldu.