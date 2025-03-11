Camide Çocuğa Darp Olayında Soruşturma

Camide kur'an okuyan çocuğu darp etmişti, hakkında adli tahkikat başlatıldı

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla İlçende camide Kur'an okuyan 13 yaşındaki çocuğu darp eden saldırganla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Geçtiğimiz günlerde Sivas'ın Şarkışla İlçende Büyük Cami mescidinde yaşanan olayda İ.E.A, mescit içerisinde Kur'an okuyan 13 yaşındaki M.H.T. isimli çocuğu darp edip cami imamı E.K.'ya yönelik tehdit ve hakarette bulunduğu. Bu anlara ait güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyaya düşmesi tepkilere neden oldu. Tepkiler üzerine Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İ.E.A hakkında adli tahkikata başlatıldı.