Camide Hırsızlık: Su Parasını Çaldı, Kek Yedi

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Camide ilginç hırsızlık: Camı zorla açan şüpheli mevlitten kalan kek yiyip meyve suyu içti su parasını çaldı

Caminin uzun yıllardır cemaati olan 76 yaşındaki Osman Kıran:

"500 - 600 lira su parasını çalmışlar"

"Meyve sularını içip su çöplerini sebilinin yanına koymuşlar"

"Dini kitaplarımızı da dağınık halde bırakmışlar hep"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir camiye giren şüpheli, sebile takılan damacana su için biriktirilen parayı çalarken, önceki gün mevlitten kalan meyve suyu ve keki yedi. Camdan giren şahıs görevli odasının da kapısını kırdı.

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde bulunan Şirinyer Camii'nde iddiaya göre, geçtiğimiz günlerde ilginç bir hırsızlık olayı gerçekleşti. Sabah erken saatlerde caminin ikinci katındaki camı açan şahıs ya da şahıslar alt kata yöneldi. Caminin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, şüphelilerden birinin önce aşağıya indiği görünüyor. Kilitli olan görevli odasının kapısını zorlayan, şahıs tekme ve elindeki aletlerle, uzun uğraşlar sonunda kapıyı kırarak açıyor. İçeriyi adeta talan eden şahıs bir şey bulamayınca caminin iç kısmına yöneliyor.

Meyve suyu içip kek yedi su parasını çaldı

Daha sonra camının sebiline takılan damacana su alımı için biriktirilen parayı bulan şahıs, caminin içinde bir müddet daha dolaşıyor. Daha sonra üst kata çıkan şahıs ya ceketini giyip ya da başka bir şahıs yeniden aşağı kata iniyor. Yine etrafı araştıran şüpheli, bir şey bulamayınca önceki gün yapılan mevlitten kalan meyve suyu ve keki camide buluyor. Meyve suyu içip kek yiyen şahıs etrafa bakınmaya devam ediyor. Kek ve meyve suyunun ambalajını camiye atan şahıs, sebilden su içen şahıs girdiği üst kattaki camdan camiyi terk etti.

"500 - 600 lira su parası varmış su için onu çalmışlar"

Caminin uzun yıllardır cemaati olan 76 yaşındaki Osman Kıran, "Kapı kırık olduğu için ben fark etmedim. Ondan sonra hocayı çağırmışlar kapı açık ve dağınık vaziyetten dolayı. Böyle halıyı kıvırmışlar, böyle biraz masanın altına çekilmiş herhalde. Çelik kapıyı yaptırdıktan sonra biraz açıklık kaldı. Hırsızlar da kapının üstüne basarak tornavidayla çıkmışlar. Kombinin orada 500 - 600 lira su parası varmış su için onu çalmışlar. Böyle yerde ayak izleri belli, zaten bunu polise de belirttim. Meyve sularını içip su sebilinin yanına koymuşlar çöplerini. Dini kitaplarımızı da dağınık halde bırakmışlar hep" dedi.