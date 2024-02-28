Çamlıca gişelerinde araç alev topuna döndü - Son Dakika
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Çamlıca gişelerinde araç alev topuna döndü

Çamlıca gişelerinde araç alev topuna döndü

Ataşehir Çamlıca gişelerinde seyir halinde olan bir araç alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve yangın nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

28.02.2024 19:11
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Çamlıca gişelerinde araç alev topuna döndü

İSTANBUL - Ataşehir Çamlıca gişelerinde bir araç alev alev yandı. Yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ataşehir Çamlıca Gişeleri TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde seyir halinde olan bir otomobilde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, şans ederi ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Siyah dumanların gökyüzüne yükseldiği anlar başka sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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