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Çanakkale'de 32 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 32 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri ve jandarma tarafından denizde 32 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ayvacık ilçesine açıklarında karada ve denizde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-28' tarafından hareket halindeki lastik bot içinde 23, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde ise jandarma tarafından 9 kaçak göçmen olmak üzere 32 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale\'de 32 kaçak göçmen yakalandı
25.01.2024 - 23:13,
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri ve jandarma tarafından denizde 32 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ayvacık ilçesine açıklarında karada ve denizde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-28' tarafından hareket halindeki lastik bot içinde 23, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde ise jandarma tarafından 9 kaçak göçmen olmak üzere 32 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de 32 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de 32 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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