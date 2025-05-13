Çanakkale\'de 58 Kaçak Yapı Yıkıldı

Çanakkale'de mart ve nisan aylarında toplam 58 kaçak yapı yıkıldı.

Çanakkale Valiliği, il genelinde kaçak yapılaşmayla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü açıkladı. İl Özel İdaresi sorumluluk alanında yapılan denetimler sonucunda, mart ve nisan aylarında toplam 58 kaçak yapının yıkıldığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, kaçak yapıların yıkım işlemlerinin ilçe bazında detayları da paylaşıldı. Buna göre, söz konusu iki aylık dönemde merkez ilçede 1, Ezine'de 1, Lapseki'de 5, Ayvacık'ta ise 51 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi. - ÇANAKKALE