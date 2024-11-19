Çanakkale\'de 63 Kaçak Papağan Ele Geçirildi

Çanakkale'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ülkeye yasadışı yollarla getirilen 63 papağan ele geçirildi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ülkeye yasadışı yollarla getirildiği tespit edilen hayvan türlerine yönelik çalışmalar kapsamında 4 işyerinde yapılan aramada 36 Sultan Papağanı, 14 Monk Papağanı, 4 Amazon Papağanı, 6 Derbyan Papağanı ve 3 Senagal Papağanı olarak üzere 63 papağan ele geçirildi.
Şüpheli P.A. hakkında adli tahkikat başlatıldı. - ÇANAKKALE
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