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Çanakkale'de 78 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de 78 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 78 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale\'de 78 kaçak göçmen kurtarıldı
14.12.2023 - 22:42,
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında iki farklı noktada lastik botları motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 78 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında iki farklı noktada lastik botları motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye Sahil Güvenlik Botları 'TCSG-6' ve 'TCSG-907' sevk edildi. Ekiplerce lastik botlar içindeki 78 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de 78 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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