Çanakkale'de Av Tüfeğiyle Olay: 1 Yaralı, 1 Ölü - Son Dakika
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Çanakkale'de Av Tüfeğiyle Olay: 1 Yaralı, 1 Ölü

Çanakkale\'de Av Tüfeğiyle Olay: 1 Yaralı, 1 Ölü

Burak A., balkonda elinde av tüfeğiyle beklerken bir kişiyi vurdu, sonrasında çatışmada öldürüldü.

10.03.2025 16:46
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Çanakkale'de balkonda elinde av tüfeğiyle bekleyen Burak A. polisin ikna çabaları sırasında bir kişiyi vurarak yaraladı. Ardından yaklaşık bir buçuk saat süren müzakere sırasında Burak A. polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla çıkan çatışma sonucu vurularak etkisiz hale getirildi. Bir polis memuru ise elinden hafif şekilde yaralandı.

Olay saat 14.00 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi Fırat Sokak'taki Dostlar Apartmanı 2'nci kattaki evde meydana geldi. İddiaya göre; polisler Burak A.'nın evine aile içi şiddet olduğu ihbarıyla gitti. Bu sırada Burak A. av tüfeğiyle evinin balkonuna çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin elinde av tüfeğiyle balkonda bulunan Burak A.'yı ikna çalışmaları sürerken av tüfeğiyle Fikret Okay'ı (60) vurdu. Yaşanan olayın ardından polis ekipleri binaya duvarı kırarak giriş yaptı. Daha sonra yaralı, bulunduğu yerden alındı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt olay yerine geldi. Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Burak A.'ya silahı bırakmasını istedi. İl Emniyet Müdürü Kurt koordinesinde müzakerelerin devam ettiği sırada polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyon sırasında çatışma çıktı. Çıkan çatışma sonucu Burak A. öldü. Operasyon öncesinde Burak A.'nın annesi yapılan operasyonla evden çıkarıldı. Çatışma sırasında bir polis memuru elinden hafif şekilde yaralandı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Burak A.'nın cenazesi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Av Tüfeğiyle Olay: 1 Yaralı, 1 Ölü - Son Dakika

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