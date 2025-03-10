Çanakkale'de Balkondan Ateş Açıldı: 1 Yaralı

Çanakkale'de balkonda av tüfekle dehşet saçtı: 1 kişiyi vurdu

ÇANAKKALE - Çanakkale'de balkonda av tüfekle bulunan şahıs sokakta bulunan 1 kişiyi vurdu.

Olay saat 14.00 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi Fırat Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; kimliği belli olmayan bir kişi av tüfekle evinin balkonuna çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Sokağa çıkan tüm yollar ekipler tarafından kapatıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

Polis ekiplerinin elinde av tüfeğiyle balkonda bulunan şahsı ikna etmeye çalıştı. Şahıs elinde bulunan av tüfeğini zaman zaman sokakta bulunan polislerin ve vatandaşların üzerine doğrulttu.

Polisin ikna çabaları sürerken, balkondaki şahıs elindeki av tüfeğini ateşledi. Bir kişi ise vuruldu. Bölgeye ambulanslar sevk edilirken, yaralının kaldırım üstünde yattığı görüldü.

Polisin şahsı ikna etme çalışmaları sürüyor.