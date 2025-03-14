Çanakkale\'de Balyozlu Kavga: 10 Gözaltı

Çanakkale'de bir otelde balyozlu kavgaya karışan 10 kişi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden biri kavga esnasında bıçakla yaralandı.

Olay, 11 Mart tarihinde Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet olan iki grup arasında bir otelde kavga çıktı. Kavga sırasında Ş.Y. hayati tehlikesi olmayacak şekilde bıçaklanırken, İ.Y.'nin ise balyoz darbesi nedeniyle el parmakları kırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, olaya karıştığı tespit edilen B.E., Y.E., Ş.Y., İ.C.Y., İ.Y., S.Ş., Y.K., L.E., O.Y. ve T.C. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında balyoz ve 3 silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. - ÇANAKKALE