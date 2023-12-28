 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çanakkale'de bir barda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale'de bir barda çıkan yangın söndürüldü

Çanakkale'nin Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir barda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Çanakkale\'de bir barda çıkan yangın söndürüldü
28.12.2023 - 11:50,
Abone Ol

Çanakkale'de bir barda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken işyerinde maddi hasar oluştu.

Kemalpaşa Mahallesinde barlar sokağı olarak bilinen Fetvane Sokak'ta bir barın çatısından duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanlara müdahalede bulundu. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye erleri biriken dumanı tahliye etti. Yangın nedeniyle işyerinde maddi hasar meydana gelirken polis inceleme başlattı. Yangının çıkış nedeni yapılan araştırmanın ardından belli olacak. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çanakkale, İtfaiye, İtfaiye, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de bir barda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


12:19
Fatih Terim'in Panathinaikos'a ilk transferi Bakasetas Fatih Terim'in Panathinaikos'a ilk transferi Bakasetas
11:53
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il
11:42
Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40
Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30
Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi
11:08
Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım
11:02
Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:52
PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi

Son Dakika
12:19 Fatih Terim'in Panathinaikos'a ilk transferi Bakasetas
11:53 Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il
11:42 Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40 Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30 Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi
11:08 Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım
11:02 Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:52 PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi
10:50 Sürü sahipleri, 2 koyun ve 1 keçiyi kaybeden çobana kadın kıyafeti giydirip tecavüz etti
10:46 İşte Batı'nın iki yüzlülüğü! ''İsrail soykırım yapıyor'' deyince apar topar yayından aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 12:32:07. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de bir barda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement