Çanakkale'de Bot Faciası: 9 Ölü - Son Dakika
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Çanakkale'de Bot Faciası: 9 Ölü

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Çanakkale'de batan botta 9 göçmen yaşamını yitirdi, kayıp 1 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

03.04.2025 15:52
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Çanakkale'de batan botta hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan botun batması sonucu ölü sayısı 9'a yükseldi. Kayıp olan 1 kaçak göçmen için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında saat 06.14 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar doğrultusunda Yeşilliman açıklarında kaçak göçmenlerin yardım talebinde bulundu. Bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgede saat 06.43'te yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 9 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. 25 kaçak göçmen ise sağ olarak kurtarıldı. Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen 25 kaçak göçmen hastanede tedavi altına alındı. 9 kaçak göçmenin cansız bedeni ise morga kaldırıldı.

Bölgede kayıp olan 1 kaçak göçmen için arama çalışmalarının devam ettiği belirtilen Çanakkale Valiliği yazılı açıklamasında, "03 Nisan 2025, saat 06.14'te, 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından, Ayvacık Yeşilliman açıklarında düzensiz göçmenlerin yardım talebi alınmıştır. İlgili ihbar üzerine, 3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 helikopter bölgeye sevk edilmiştir. Saat 06.43'te yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda, 25 göçmen sağ, 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp 1 göçmen için arama çalışmaları, 4 bot, 1 helikopter ve 1 Dalış Özel Timi (82 personel) ile devam etmektedir" denildi.

Çanakkale\'de Bot Faciası: 9 Ölü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Bot Faciası: 9 Ölü - Son Dakika

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