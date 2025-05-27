Çanakkale'de Dolandırıcılık Operasyonu

Çanakkale'de vatandaşları mağdur ederek, yaklaşık 7 milyon TL değerindeki mal varlıklarını haksız şekilde edindiği tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, Biga ilçesinde bir grubun tehdit yoluyla bazı vatandaşları mağdur ederek, yaklaşık 7 milyon TL değerindeki mal varlıklarını haksız şekilde edindiği tespit edildi. 23 Mayıs tarihinde, 14 ekip ve 1 çevik kuvvet timinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli İzmir, 4 şüpheli Çanakkale'de olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda suç örgütüne ait çok sayıda asansör şirketine ilişkin belge ve dijital materyal ele geçirildi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen 5 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE