Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Çan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yirmievler Sokak'ta Haydar Tüm'e ait evde yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken şans eseri evde kimsenin bulunmamasıyla can kaybı yaşanmadı.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de Ev Yangını: Maddi Hasar Oluştu - Son Dakika
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