Çanakkale'de feci kaza: 8 ölü - Son Dakika
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Çanakkale'de feci kaza: 8 ölü

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Ezine'deki kazada tomruk taşıyan kamyon kurallara uygun yüklendi ancak direksiyon hakimiyeti kayboldu.

11.05.2025 15:54
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8 kişinin hayatını kaybettiği kazada tomruk taşıyan kamyonun yükünü kurallara uygun taşıdığı belirlendi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 21 kişinin yaralandığı kazada tomruk yüklü kamyonetin kazadan önce brandasının mevcut olduğu, gabari dışı yük yüklemediği, yükseklik genişlik uzunluk ölçülerine riayet ettiği, tonaj azami yüklü ağırlığı aşmadığı tespit edildi.

Kaza, dün saat 12.45'te Ezine ilçesinde Anıtyağ mevkiinde gerçekleşti. Çanakkale-Ezine karayolunda Oktay Bakır'ın yönetiminde Ezine'den Çanakkale istikametine seyir halinde olan 33 ANK 274 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüjü geçerek karşı şeride devrildi. Kazada kamyondaki yüklü tomruklar yola savruldu. O sırada Çanakkale'den Ezine istikametine seyir halinde olan 34 DCJ 400 plakalı otomobil ve Truva Turizm'e ait 17 AHT 624 plakalı İstanbul'dan İzmir'e giden, içerisinde 22 yolcu ve 3 personel bulunan yolcu otobüsü, tomruklara çarparak şarampole yuvarlandı. Kaza mahalinde olan diğer sürücüler kazayı polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansla hastaneye sevk edilen 3 kişi ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 2'si ağır olmak üzere toplam 21 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor. Kazada ölenlerin kamyon şoförü Oktay Batır, otobüs şoförü Mehmet Altınok, muavin Semih Atmaca ile otobüsün yolcuları Samettin Kayatekin, Orhan Şale, Kamile Başkurt, Fatma Bektaş ve Aynur Kocabey olduğu öğrenildi.

Kamyon yükünü Bayramiç'ten almış

Oktay Batır'ın 33 ANK 274 kamyon ile Bayramiç, Aladağ mevkiinde Orman İşletme Şefliğinden kaza günü saat 09.30'da yola çıktı. Kamyon şoförünün 22 bin 184 metreküp tomruk yükü aldığı, tonaj aşımı olmadığı ve yükü Çanakkale'ye götürdüğü tespit edildi. Öte yandan kamyon plakası incelendiğinde 30 Mayıs 2024 tarihinde 33 ANK 274 plakalı kamyona 'yükü karayoluna dökülecek şekilde yük yüklemekten' ve 9 Nisan 2025 tarihinde ehliyetsiz şoför ve muayenesiz araç kullanmaktan ceza yazıldığı görüldü. Ayrıca 13 Nisan 2025 tarihinde Bayramiç-Çan yolunda muayenesiz araç kullanmak ve brandasız araç kullanmaktan 2 defa ceza uygulandığı öğrenildi. Kaza günü seyir halinde olan 33 ANK 274 plakalı kamyonun brandasının mevcut olduğu, gabari dışı yük yüklemediği, yükseklik genişlik uzunluk ölçülerine uyduğu, tonaj azami yüklü ağırlığı aşmadığı belirlendi.

Truva Turizm'e ait yolcu otobüsünün 17 AHT 624 numaralı plakası incelendiğinde ise geçmiş hiçbir cezası olmadığı öğrenildi. Otobüs sürücüsü Mehmet Altınok'un 11 Ekim 2024 tarihinde İstanbul trafik Takograf Dinlenme Süresi'ne uymamaktan ceza uygulandığı belirlendi.

Adalet Bakanı Tunç 'Kazayla ilgili Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir'

Kazanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Çanakkale'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kazayla ilgili Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de feci kaza: 8 ölü - Son Dakika

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