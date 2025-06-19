Çanakkale\'de Hırsız Şüpheli Yakalandı

Çanakkale'de, hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Çanakkale genelinde polis ekiplerince aranan şüphelilere yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede yapılan denetlemeler sırasında hakkında bir süredir çalışma yürütülen ve Silivri İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. (37), dün saat 16.00 sıralarında yakalandı.

E.Ç. emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. - ÇANAKKALE