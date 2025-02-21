Çanakkale\'de Kaçak Sigara Operasyonu

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği (KİBA) ekiplerince bir gemiye düzenlenen operasyonda, 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Biga Gümrük Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan limana dün ihracat yükü almak üzere boş olarak gelen Panama bayraklı kuru yük gemisine Çanakkale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi. Yapılan aramada geminin makine dairesine gizlenmiş 750 karton (7 bin 500 paket) sigara ele geçirildi. Konuyla ilgili adli süreç başlatıldı. - ÇANAKKALE