Çanakkale\'de Kaçakçılık Operasyonu

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele operasyonu gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 105 litre etil alkol, 165 adet elektronik sigara, 0.5 litre kaçak alkol, 2 bin 148 adet kullanıma hazır etiket, sigara sarma makinesi, 1 ton sağlık şartlarına uymayan sucuk, 500 litre zeytinyağı ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. - ÇANAKKALE