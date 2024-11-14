Çanakkale'de Kaza: Sürücü 9 Gün Sonra Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çanakkale'de Kaza: Sürücü 9 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Çanakkale\'de Kaza: Sürücü 9 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında ortada direksiyon hakimiyetini kaybedip takla atan otomobilin sürücüsü Elif Nur Çalışkan, 9 günlük tedavi sürecinin ardından hastanede hayatını kaybetti. Kaza, 4 Kasım tarihinde Lapseki Karayolu'nda gerçekleşti ve Çalışkan'ın cenazesi Lapseki'de toprağa verilecek.

14.11.2024 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de direksiyon hakimiyetini kaybedip, orta refüje çarparak takla atan ve yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü Elif Nur Çalışkan (35), 9 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 4 Kasım tarihinde Çanakkale- Lapseki Karayolu Saltık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çanakkale'den Lapseki'ye doğru seyir halinde olan 34 BRN 148 plakalı Elif Nur Çalışkan idaresindeki otomobil nedeni henüz belli olmayan bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüje çarptı. Otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralı sürücü Elif Nur Çalışkan'ı otomobil içinden çıkardı. Durumu ağır olan sürücü Çalışkan, ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine kaldırıldı.

Elif Nur Çalışkan kazadan 9 gün sonra tedavi gördüğü ÇOMÜ hastanesinde hayatını kaybetti. Elif Nur Çalışkan cenazesi, öğle namazına müteakip Lapseki ilçesi Şehitler Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Nur Çalışkan, Otomobil, 3-sayfa, Lapseki, trafik, Kaza, Orta, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Kaza: Sürücü 9 Gün Sonra Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:15 Bakan Tekin’den CHP’li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt Bakan Tekin'den CHP'li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt
10:25 Buca Belediyesi’ndeki grev ilçeyi çöple kaplarken başkan yardımcısı canlı yayında fal baktı Buca Belediyesi'ndeki grev ilçeyi çöple kaplarken başkan yardımcısı canlı yayında fal baktı
10:02 Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi
09:56 134 ayrı dosyadan 84 yıl hapis cezası olan firari: Adaletten kaçılmaz, polisimizi seviyoruz 134 ayrı dosyadan 84 yıl hapis cezası olan firari: Adaletten kaçılmaz, polisimizi seviyoruz
07:59 9. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi 9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
16:00 Antalya’da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu Antalya'da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu
16:00 Bahis soruşturmasında flaş gelişme Batuhan Karadeniz’in sosyal medya hesapları kapatılacak Bahis soruşturmasında flaş gelişme! Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesapları kapatılacak
15:58 Fenerbahçe, devre arasının ilk transferini şimdiden yaptı Fenerbahçe, devre arasının ilk transferini şimdiden yaptı
15:54 Alişan’dan çok konuşulacak Fenerbahçe kadrosu Alişan'dan çok konuşulacak Fenerbahçe kadrosu
15:44 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’tan ayrılıyor mu Hasan Arat’tan tartışmaları bitirecek sözler Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Hasan Arat'tan tartışmaları bitirecek sözler
15:37 TFF, Montella’nın Roma’ya gideceği iddialarına son noktayı koydu TFF, Montella'nın Roma'ya gideceği iddialarına son noktayı koydu
15:34 Yabancı hakem mi geliyor TFF Başkanı açıkladı Yabancı hakem mi geliyor? TFF Başkanı açıkladı
15:33 MHP’nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz MHP'nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz?
15:33 Dev havayolu şirketi iflasını açıkladı Dev havayolu şirketi iflasını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 11:29:21. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Kaza: Sürücü 9 Gün Sonra Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.