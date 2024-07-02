Çanakkale'de kıraathane işletmecisi bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Çanakkale'de kıraathane işletmecisi bıçaklanarak öldürüldü

Çanakkale'de kıraathane işletmecisi Alp Avcı, 3 kardeş ile yaşadığı tartışma sonucunda bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Avcı, hayatını kaybetti. Şüpheliler ise yakalandı.

02.07.2024 22:00
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Çanakkale'de 3 kardeş ile tartışan kıraathane işletmecisi bıçaklanarak öldürüldü

ÇANAKKALE - Çanakkale'de kıraathane işletmeciliği yapan Alp Avcı (24), 3 kardeş ile yaşadığı tartışma sonra göğsünden ve sol elinden aldığı bıçak darbesi sonrası ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 28 Haziran'da saat 21.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Troya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kıraathane işletmeciliği yapan Alp Avcı ile 3 kardeş olan elektrikçi M.M. ve M.M. (19), öğrenci M.M. kardeşler arasında nedeni belli olmayan bir şekilde tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde bıçaklı kavgaya dönüştü. Kıraathane işletmecisi Alp Avcı, bıçakla göğsünden ve sol elinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Alp Avcı, sevk edildiği Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelileri suç aletiyle bıçakla birlikte 29 Haziran gecesi saat 01.30'da yakalandı. Evli ve bir çocuk babası Alp Avcı'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kardeş emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen M.M. ile M.M. serbest bırakılırken, M.M.'nin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de kıraathane işletmecisi bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

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