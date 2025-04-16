Çanakkale'de otobüs yoldan çıktı, şoför mahsur kaldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de özel halk otobüsü yoldan çıktı. Şoför mahsur kaldı.

Olay saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Hüseyin Baştimur idaresindeki 17 H 0059 plakalı özel halk otobüsü yoldan çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 20 yolcunun bulunduğu otobüste yolcular yara almadan kurtuldu. Yolcular otobüsten tahliye edilirken şoför Hüseyin Baştimur mahsur kaldı. Şoför Baştimur, olay yerine gelen vinç ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla yara alamadan otobüsten çıkarıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.