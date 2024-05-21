Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde panelvan bir araç denize düşmesi sonucu araç sürücüsü yaralandı.
Kaza, Ayvacık'a bağlı Balabanlı köyü Sivrice Koyu mevkiinde yaşandı. Azerbaycan uyruklu Şofiq lezgiyev'in kullandığı 22 ACD 667 plakalı minibüs, araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize devrildi. Kazada deniz kenarının sığ olması sebebiyle araç deniz sularına kapılmazken, kazada araç sürücüsü yaralandı.
Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, devrilen araç ise vinç yardımıyla karaya çekildi. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de panelvan araç denize düştü, sürücü yaralandı - Son Dakika
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