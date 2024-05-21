Çanakkale'de panelvan araç denize düştü, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Çanakkale'de panelvan araç denize düştü, sürücü yaralandı

Çanakkale\'de panelvan araç denize düştü, sürücü yaralandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Balabanlı köyünde, Azerbaycan uyruklu bir sürücünün kullandığı panelvan araç denize düştü. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, araç deniz sularına kapılmadı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

21.05.2024 14:01
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde panelvan bir araç denize düşmesi sonucu araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Ayvacık'a bağlı Balabanlı köyü Sivrice Koyu mevkiinde yaşandı. Azerbaycan uyruklu Şofiq lezgiyev'in kullandığı 22 ACD 667 plakalı minibüs, araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize devrildi. Kazada deniz kenarının sığ olması sebebiyle araç deniz sularına kapılmazken, kazada araç sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, devrilen araç ise vinç yardımıyla karaya çekildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de panelvan araç denize düştü, sürücü yaralandı - Son Dakika

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