 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çanakkale'de Sağanak Yağış: Caddeler Göle Döndü, Küçük Sanayi Sitesi Sular Altında - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale'de Sağanak Yağış: Caddeler Göle Döndü, Küçük Sanayi Sitesi Sular Altında

Çanakkale'de kuvvetli sağanak yağış sebebiyle kent merkezinde caddeler ve sokaklar göle döndü. Küçük Sanayi Sitesi sular altına kaldı. Kalabaklı köyünde ise dere taştı.

Çanakkale\'de Sağanak Yağış: Caddeler Göle Döndü, Küçük Sanayi Sitesi Sular Altında
15.12.2023 - 17:46,
Abone Ol

Çanakkale'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kuvvetli sağanak yağış sebebiyle kent merkezinde caddeler ve sokaklar göle dönerken, Küçük Sanayi Sitesi sular altına kaldı. Merkeze bağlı Kalabaklı köyünde ise sağanak yağış nedeniyle dere taştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Çanakkale'de öğlen saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi. Sağanak yağış hayatı olumuz etkilerken, kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Zaman zaman şiddetli yağan yağmur ve oluşan su birikintileri caddelerde yürümeyi güçleştirdi. Yolları kaplayan sular sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Çanakkale Belediyesi ekipleri su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.

Sağanak yağış nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi sular altında kaldı. Bazı iş yerleri ile Küçük Sanayi Sitesi'nin belli bölümlerinde su birikintileri oluştu.

Merkeze bağlı Kalabaklı köyünde sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Derenin taşması sonucunda ise yol kenarındaki bir otomobil sel sularına kapıldı. Otomobil bölgeye gelen kepçe yardımıyla kurtarıldı. Bölgede İl Özel İdare'ye bağlı ekipler temizlik çalışması gerçekleştirirken, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş olay yerinde incelemelerde bulundu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale, Çevre, Doğal Afet, Hava Durumu, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Sağanak Yağış: Caddeler Göle Döndü, Küçük Sanayi Sitesi Sular Altında - Son Dakika


17:16
Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin? Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin?
16:16
Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı
16:15
Reklamlardan bıkanları mest edecek adım! Google, 4 Ocak'ta üçüncü taraf çerezlerini kapatıyor Reklamlardan bıkanları mest edecek adım! Google, 4 Ocak'ta üçüncü taraf çerezlerini kapatıyor
16:06
Yavru Aslan Öldü Yavru Aslan Öldü
15:52
Kenya'da altı kızı sünnet olmaktan kurtaran polis memuru taşlanarak öldürüldü Kenya'da altı kızı sünnet olmaktan kurtaran polis memuru taşlanarak öldürüldü
15:49
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
15:46
Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak
15:35
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan entübe edildi Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan entübe edildi

Son Dakika
17:16 Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin?
16:16 Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı
16:15 Reklamlardan bıkanları mest edecek adım! Google, 4 Ocak'ta üçüncü taraf çerezlerini kapatıyor
16:06 Yavru Aslan Öldü
15:53 Köpek saldırısında ağır yaralanan, acılı babasının bile umudunu yitirdiği Tunahan'dan haber var
15:52 Kenya'da altı kızı sünnet olmaktan kurtaran polis memuru taşlanarak öldürüldü
15:49 Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
15:46 Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak
15:35 Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan entübe edildi
15:12 Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 17:47:27. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Sağanak Yağış: Caddeler Göle Döndü, Küçük Sanayi Sitesi Sular Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement