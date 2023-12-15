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Çanakkale'de sağanak yağış nedeniyle köy yolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de sağanak yağış nedeniyle köy yolu trafiğe kapatıldı

Çanakkale'nin Kalabaklı köyünde yaşanan yoğun yağış sonucu dere taştı ve köy yolunda ulaşım durdu. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri istendi.

Çanakkale\'de sağanak yağış nedeniyle köy yolu trafiğe kapatıldı
15.12.2023 - 19:05,
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Çanakkale'de sağanak yağış nedeniyle dere taşan Kalabaklı köy yolu trafiğe kapatıldı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kalabaklı grup köy yolu yoğun yağmur yağışından dolayı trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerimizin alternatif güzergah yollarını kullanmaları, yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemle rica olunur" denildi.

Çanakkale Valiliği tarafından alınan bir diğer karar da ise, bugün saat 19.00'dan başlayarak, yarın saat 14.00'a kadar kent genelinde motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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