Çanakkale\'de Tarım Arazisinde Yangın

Çanakkale'nin Biga ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 11.45 sıralarında Biga'ya bağlı Örtülüce köyü yakınlarındaki tarım arazisinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Havadan 4 uçak, 2 helikopter ve karadan çok sayıda arazöz ile ekipler alevlere müdahale ediyor. - ÇANAKKALE