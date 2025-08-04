Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın - Son Dakika
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Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın

Çanakkale\'de Tarım Arazisinde Yangın
04.08.2025 19:52
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Biga'daki tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.15 sıralarında Biga ilçesi Balıklıçeşme köyündeki bir tarım arazisinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyürken, ihbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan 2 uçak, 2 helikopter, karadan ise 13 arazöz, 2 itfaiye aracı, 1 dozer ve 96 personelle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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