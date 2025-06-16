Çanakkale'de Trafik Kazası: 2 Ölü

Çanakkale'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

ÇANAKKALE - Çanakkale'de iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 09.00 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Aladağ köyü yakınlarında meydana geldi. Ezine'den Geyikli istikametine seyir halinde olan Şaban Yılmaz idaresindeki 17 AGU 684 plakalı araç, karşı yönden gelen Erol Uysal yönetimindeki 17 EY 439 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada ortalık savaş alanına dönerken, kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 17 EY 439 plakalı araç sürücüsü Erol Uysal ile annesi Hatice Uysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Erol Uysal ile annesi Hatice Uysal'ın cenazesi Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.