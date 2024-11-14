Çanakkale\'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Kadın Toprağa Verildi

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Çanakkale'de 9 gün önce geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 35 yaşındaki kadın toprağa verildi.

Kaza, 4 Kasım tarihinde Çanakkale- Lapseki Karayolu Saltık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çanakkale'den Lapseki'ye doğru seyir halinde olan 34 BRN 148 plakalı Elif Nur Çalışkan idaresindeki otomobil nedeni henüz belli olmayan bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüje çarptı. Otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada sürücü Elif Nur Çalışkan ağır yaralı olarak kaldırıldığı ÇOMÜ hastanesinde 9 gün sonra hayatını kaybetti.

Elif Nur Çalışkan cenazesi, öğle namazını müteakip Lapseki ilçesi Şehitler Camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - ÇANAKKALE