Çanakkale'de Türk balıkçı teknesine Yunan Sahil Güvenliği botu çarptı - Son Dakika
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Çanakkale'de Türk balıkçı teknesine Yunan Sahil Güvenliği botu çarptı

Çanakkale\'de Türk balıkçı teknesine Yunan Sahil Güvenliği botu çarptı

Çanakkale'de uluslararası karasularında balık avlayan Türk balıkçı teknesi, Yunan Sahil Güvenliği botuyla çarpıştı. Çarpma sonucu hasar gören tekne, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Gökçeada ilçesindeki limana çekildi. Olay, geçtiğimiz yıl yaşanan benzer bir olayın ardından gerçekleşti.

11.07.2024 14:23
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Çanakkale'de uluslararası karasularında balık avlayan Türk balıkçı teknesine Yunan Sahil Güvenliği botu çarptı. Çarpma sonucu hasar gören tekne, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Gökçeada ilçesindeki limana çekildi.

Gökçeada ilçesi ile Semadirek Adası arasındaki uluslararası karasularında geçen yıl balık avlarken kendisine müdahale eden Yunan Sahil Güvenliğine kafa tutan ve "İlker Reis" adıyla bilinen balıkçı İlker Özdemir, "Kızıl Elma" adlı 12 metrelik teknesiyle balık avlamak için Zürafa Kayalıkları açıklarına gitti. Bu esnada Yunan unsurları, botlarıyla balıkçı Özdemir'in teknesine çarptı. Çarpma sonucu teknede hasar oluştu. Özdemir ve yanında bulunan oğlu Efe Özdemir, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 3 bot olay yerine sevk edildi. Teknenin su almaya başlaması üzerine Özdemir ve oğlu, suyu tahliye etmeye çalıştı. Sahil Güvenlik ekipleri, teknedeki camların kırılması sonucu yaralanan Özdemir ve oğluna ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tekneyi 2 Sahil Güvenlik botu ile Gökçeada'nın Kaleköy Limanı'na çekti.

Yunan Sahil Güvenliği ekipleri Türk balıkçıları teknelerini batırmakla tehdit etmişti

Gökçeada açıklarında 31 Ocak 2023 tarihinde İlker Özdemir, yanındaki 2 arkadaşıyla uluslararası sularda Zürafa Kayalıkları mevkiinde avlanırken Yunan Sahil Güvenlik unsurları gelmişti. Yunan görevliler, Özdemir'den geri dönmelerini talep etmişti. Özdemir, uluslararası sularda bulunduğunu ifade ederek, Türk Sahil Güvenlik ekiplerini aradığını söylemişti. Özdemir'in teknesini batırmakla tehdit eden Yunan görevliler, balıkçıların direnmesi üzerine bir süre sonra bölgeden ayrılmış, Özdemir'in arkadaşlarından biri o anları cep telefonuyla kayda almıştı. İlker Özdemir ise yaşanan bu olay sonrası görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Türk balıkçı teknesine Yunan Sahil Güvenliği botu çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de Türk balıkçı teknesine Yunan Sahil Güvenliği botu çarptı - Son Dakika
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